La sencilla reflexión del hermano pequeño de una tuitera tras ver el 'caso Diana Quer' en la tele que arrasa

Una tuitera (@estherHg_) ha planteado una certera reflexión sobre la violencia machista y la educación, a raíz del caso de Diana Quer, que está arrasando en Twitter.

El mensaje, que en poco tiempo tiene ya más de 12.000 retuits y 35.000 'me gusta', plantea una situación cotidiana protagonizada por su padre y su hermano de 15 años:

*Sale el caso de Diana Quer en televisión.* Mi padre: por esas cosas te digo que no vayas por ciertas zonas a ciertas horas. Mi hermano: también ya que estás me podrías decir a mi que esas cosas no se hacen y la importancia del consentimiento. TIENE 15 AÑOS.

TIENE 15 AÑOS, NO ME QUIERO ECHAR FLORES PERO QUE SEPA LA IMPORTANCIA DEL CONSENTIMIENTO, QUE TEMAS COMO LA REGLA O EL PECHO FEMENINO NO SEAN TABÚ PARA ÉL O QUE SU PRINCIPAL VALOR SEA LA TOLERANCIA NO VIENE DE LA NADA.