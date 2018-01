Rato culpa a Zapatero de provocar la burbuja inmobiliaria

Rodrigo Rato, exministro de Economía, exvicepresidente del Gobierno con Jose María Aznar, exdirector del FMI y expresidente de Bankia, ha culpado al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero de ser el único responsable de la crisis económica y de la burbuja inmobiliaria, al relajar las exigencias a las entidades financieras y paralizar las reformas realizadas en la etapa de Aznar. "Nuestras reformas fueron abandonadas en las siguientes legislaturas", ha señalado.

El exvicepresidente ha defendido este martes su gestión al frente de la cartera de Economía entre 1996 y 2004 en su comparecencia ante la comisión del Congreso que investiga la crisis financiera, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorro. Esta semana la comisión analiza el papel que desempeñaron los Gobiernos de Aznar y Zapatero. Por la comisión ya ha pasado el gobernador del Banco de España y están previstas las comparecencias de los exministros de Economía Pedro Solbes y Elena Salgado.

Rato no solo ha tenido duras palabras para el Ejecutivo de Zapatero, sino que también ha culpado al Gobierno de Rajoy de no querer que se creara un banco malo. "A mi me extrañó que España no quisiera un banco malo. Creo que tenía que haberse creado mucho antes", ha señalado.

La comparecencia de Rato era esperada por los diputados, al ser considerado uno de los protagonistas de la economía española en los últimos años. Era el vicepresidente y ministro de Economía en el año 2000, fecha en la que arranca la investigación de la comisión y momento en el que se considera que comienza la burbuja inmobiliaria y crediticia.

No es la primera vez que Rato comparece ante los representantes públicos, al haberlo hecho con anterioridad en 2012 ante la comisión de Economía del Congreso y ante la comisión de investigación del Parlamento catalán sobre las cajas en 2013. En esa ocasión el entonces diputado David Fernández (CUP) amagó con lanzarle una sandalia y le llamó "gánster", tal y como ha recordado este martes Ester Capella, diputada de ERC.

"Guindos me exigió la dimisión"

Sin embargo, esta comparecencia se produce casi un año después de que Rato fuera condenado a cuatro años y medio de cárcel por parte de la Audiencia Nacional por el uso de las tarjetas black de Caja Madrid.

Rato ha asegurado que el ministro de Economía, Luis de Guindos, le pidió que dimitiera como máximo responsable de Bankia y ha dado a entender que el Gobierno de Mariano Rajoy quiso el rescate de la economía española en su conjunto tras su llegada al poder. "El 6 de mayo el ministro de Economía me exigió la dimisión, que se hizo efectiva el 9. La acción se desplomó", ha afirmado.

Alberto Garzón, coordinador de IU y portavoz de Unidos Podemos en la comisión, ha calificado de "ladrón de guante blanco" al compareciente antes de comenzar: