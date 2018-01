La ruptura con Donald Trump le ha costado todo a Steve Bannon.

Le costó su puesto de asesor en agosto, le ha costado aliados políticos y económicos y finalmente le ha costado su trabajo al frente de Breitbart News, medio ultraconservador que ayudó a fundar.

El antiguo estratega jefe de la Casa Blanca ha renunciado este martes como director del medio ultraconservador después de haber sido objeto de las iras del mandatario.

I am proud of what we have achieved with Breitbart News. As I now step down I leave at a world-class news platform that has come a long way but has really just begun it's mission. And you have not heard the last from me, new announcements coming up soon!#MAGA