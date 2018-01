'Black Mirror' mostró este invento antes de que se presentase en la vida real

¿Alguna vez has imaginado coches autónomos repartiendo pizzas? Seguramente los seguidores de Black Mirror, sí. Ellos conocieron antes que nadie el último invento presentado por Toyota en la Feria de Electrónica de Consumo en Las Vegas (CES). Se trata del E-Palette, un vehículo eléctrico autónomo que funciona sin necesidad de conductor y que ha sido adoptado por distintas empresas, entre ellas Pizza Hut, un avance que ya aparecía en la cuarta temporada estrenada el 29 de diciembre de la producción de Netflix.

En el tercer capítulo, se podía ver un vehículo similar que funcionaba de forma autónoma y que repartía pizzas. Ante la presentación del invento y el apoyo de la iniciativa por parte de la empresa pizzera, la cuenta oficial de Black Mirror en Twitter no ha podido evitar decirles: "Ya sabemos cómo funciona".

We know how this goes. https://t.co/1nTDxuOrlD