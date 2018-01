Críticas a 'El Jueves' por este detalle en su última portada dedicada a 'Operación Triunfo'

Operación Triunfo 2017 es uno de los fenómenos televisivos del año. El concurso de Televisión Española se ha consolidado como uno de los programas más vistos de la parrilla televisiva. La última retransmisión llegó al 19,5% de cuota de pantalla.

La revista satírica El Jueves ha usado a gran parte de los triunfitos para darle un palo a Mariano Rajoy, que sale abrazando a los cantantes y de su boca sale un texto que dice: "¡Gracias chavales! ¡Por fin se habla de una "operación" que no es ni Lezo, ni Púnica, ni Gürtel!"

Esta portada no ha sentado muy bien a los seguidores del talent musical, que se han enfadado en gran parte por la caricatura de Nerea, que contó que había sufrido bullying por el tamaño de sus dientes.

Algunos consideran que la imagen es una "burla" a los concursantes.

Esa caricatura con el autoestima que tiene Nerea no se la va a subir y va a sentirse mal por esto

Una falta de respeto lo de Nerea, que sentirá la pobre chica cuando vea la portada. Hacer sentir asi de mal a alguien que no se lo merece, no tiene perdón. Creando complejos, muy bien para las nuevas generaciones. @eljueves me habéis fallado