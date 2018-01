El alegato de esta cantante en contra de los retoques: "Estoy mejor con mis mollas y michelines"

La presentadora de televisión y cantante Stacey Solomon ha dado un golpe sobre la mesa para posicionarse en contra del retoque fotográfico en las revistas. La británica, que dio el salto a la fama por su participación en Factor X, ha publicado en su cuenta de Instagram dos imágenes de su entrevista para Celebrity Secrets: una original y otra retocada.

Solomon además reivindica en su pie de foto que "todo el mundo debe estar contento con su cuerpo, sin importar su talla o su figura", asegurando además que se encuentra mucho mejor en la imagen sin retocar, con sus "michelines" y "mollas".

Así de espeluznante puede ser el retoque fotográfico... Recordad cuando veáis una imagen en una publicación, una revista o un póster, que no son imágenes reales. Estoy muy orgullosa de la entrevista y las imágenes de 'Celebrity Secrets' para dar visibilidad a lo peligroso que es este tipo de deformación en el cuerpo y por qué todo el mundo debe estar contento consigo mismo, sin importar su talla o su figura. En mi opinión, estoy mucho mejor sin retocar y me encantan mis mollas y michelines naturales. Si quieres ver mujeres reales y leer sobre cómo no presionarte a ti mismo/a sobre el físico este año, coge una copia de la revista. Quiérete porque eres perfecto/a.

En la entrevista mencionada, la cantante habla de la influencia que tienen este tipo de imágenes retocadas en los niños. "A los niños se les ha robado la infancia por la presión de apariencia que soportan. Si preguntas a 100 adolescentes si creen que una imagen ha sido editada, todos dirán 'sí', pero seguirán queriendo verse así. Todo porque piensan que eso es la 'belleza'. Eso es lo que hay que erradicar", detalla.

Para mostrar el interés que tenía Solomon en la imagen que mostró la entrevista, la propia Celebrity Secrets ha publicado en su cuenta de Instagram una fotografía en la que se puede ver a la cantante revisando las instantáneas del fotógrafo.