El monumental cabreo de un Guardia Civil con los atrapados en la nieve que se ha vuelto viral

Una gran cantidad de personas se quedaron atrapadas el pasado fin de semana en la AP-6, que une las provincias de Segovia y Madrid.

Numerosos rostros políticos han cargado contra el Gobierno por su gestión y su falta de previsión. En ese contexto, hay una carta escrita por un agente de la Guardia Civil de Cantabria que está siendo muy compartida en Facebook.

El texto lo ha publicado en Facebook la página Policias.es y en apenas tres días tiene más de 9.500 compartidos y más de 12.000 reacciones.

El policía explica "cuatro cositas" y carga contra "tanto ingeniero versado y preparado" que opina sobre cómo trabaja la Guardia Civil.

"Este y otros temporales, llevan anunciados varios días, pero aún así, el 80% de los conductores hace caso omiso de toda recomendación, no llevan cadenas (no solo hay que llevarlas, también hay que saber ponerlas). Si tenemos suerte y las llevan, señores, las cadenas se ponen en cuanto aparece la nieve, no cuando ya nos hemos salido de la carretera, o ya nos hemos quedado atascados", empieza diciendo el texto.

"Como somos tan listos, y o no llevamos las cadenas o no las hemos puesto a tiempo, nos quedamos atascados cortando el paso a otros usuarios e impidiendo que las máquinas quitanieves puedan realizar su trabajo, colapsando aún más las carreteras", asegura en el texto.

"Señores iluminados. Miren su ombligo primero, y cuéntenos en su red social, cómo ha sido su actuación en la carretera con el temporal, y así nos da opción de ponerle a parir también", se afirma antes de lamentar que "en este país todos sabemos de todo".

"Mañana intentaré ir a sus trabajos y explicarles detalladamente cómo tienen que desarrollar su labor, incluso aunque sean cirujanos cardiovasculares", finaliza el encendido mensaje.