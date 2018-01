Los seguidores de Juego de Tronos tendrán que esperar hasta 2019 para conocer el desenlace de la serie. La ficción de HBO, una de las más exitosas de todos los tiempos, llegará a su fin con la octava temporada, que contará con sólo seis episodios.

Emilia Clarke, actriz que da vida a Daenerys Targaryen en la historia creada por George R.R Martin, ha hecho unas declaraciones que ha puesto por las nubes las expectativas de la última sesión de la serie.

"Cuando leí los guiones de la octava temporada de Juego de Tronos me quedé tan aturdida que cogí mis llaves y me fui a casa. Llegué a las tres horas y todavía no lo había asumido", ha confesado en una entrevista a Accessdurante la ceremonia de los Globos de Oro, donde coincidió con su compañero de reparto Kit Harington (Jon Nieve).

Y dejó una sentencia aún más contundente: "No sé si la televisión estará preparada para esto".

La última temporada de Juego de Tronos terminó por todo lo alto, con los Caminantes Blancos derribando el Muro y con El Rey de la Noche montado en Viserion destrozando todo a su paso.

Pero tranquilidad, que todavía queda un año...