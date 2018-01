Marta, granadina de 26 años y que se describe a sí misma como "la definición en persona de la 'mala follá'", llegó con una tarjeta de presentación al programa de Cuatro First Dates: "A mí no me gusta que me chupetee nadie, porque yo no sé dónde han metido la boca".

A su cita, un granadino de 25 años llamado Germán, se le quedaron los ojos como platos cuando escuchó la fobia que tenía su cita por las "babas", si bien el chaval se lo tomó con deportividad y lo encajó con mucho sentido del humor: "A mi las babas me dan mucho asco, no me gusta que me chuperreen, ni me toquen ni ná de ná.... Ahora, cuando estamos a lo que estamos, sí. Pero ya está, pero de normal no lo soporto", concretó la chica.

Marta se confiesa intensa, así que Germán deberá cumplir toda la lista de requisitos de Marta si pretende conseguir una segunda cita #FirstDates529https://t.co/K7ZrmLUOpspic.twitter.com/BdZRLIfkbQ — First dates (@firstdates_tv) 9 de enero de 2018

Marta no llevaba mejor otra de sus grandes fobias: los perros... ah, y la oscuridad, y... bueno.

"A mí los perros me dan fobia nivel 'hay un perro, yo no entro en la casa', a no ser que lo pilles, lo ates y lo escondas, porque si no no entro.... ¡Me dan pánico! Y me da miedo también la oscuridad. Y además hay una frase en el mundo que me fastidia muchísimo, que es "no hace nada"... sí hace", exclamó la joven granadina.

Pese a su larga lista de cosas que no soportaba, lo cierto es que a Germán le gustó Marta. Y parecía que a Marta también le había gustado Germán.

De este modo, Germán aseguró que le gustaría tener una segunda cita con la chica.

Pero con Marta llegó la bajona: "Yo no, porque me ha encantado como persona, de colega para lo que quieras, pero de otra cosa no me has transmitido lo que yo esperaba".

Marta no ha encontrado en Germán al chico que ella esperaba, así que nos quedamos sin segunda cita #FirstDates529https://t.co/K7ZrmLUOpspic.twitter.com/99DF8FTGoy — First dates (@firstdates_tv) 9 de enero de 2018

