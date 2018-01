Indignación con la Policía Foral de Navarra por este tuit sobre Amaia de 'OT 2017'

La Policía Foral de Navarra ha publicado en su cuenta oficial de Twitter un mensaje sobre Amaia Romero de Operación Triunfo 2017 que está siendo criticado en redes.

Amaia se ha convertido en la gran estrella del programa de Televisión Española y entre los fans de OT es conocida como Amaia de España. La joven, nacida en Pamplona, ha conseguido con sus actuaciones que todo el mundo hable de ella y que sea la gran favorita para ganar el concurso.

Debido al tirón mediático de la pamplonica, la cuenta de la Policía Foral ha decidido publicar un tuit con la artista como protagonista: "Es rojilla... es navarra... guapa, simpática, natural, canta bien... No sería un mal fichaje como imagen de Policía Foral".

Una de las respuestas más comentadas y compartidas ha sido la de la coordinadora de políticas de Seguridad en Podemos y Mossa d'Esquadra, Marta Reina, cuyo tuit ha retuiteado también Pablo Iglesias, líder del partido.

"Si ustedes como cuerpo policíal creen que es normal este tuit en su cuenta oficial, sin duda alguna queda mucho por hacer para restar machismo puro en cuerpos policiales", dice en el mensaje. Al que se han sumado otros.

Usar de imagen propagandística a una mujer sin justificación alguna porque "es guapa, rojilla, jiji la queremos en nuestro equipo" pues parece un tanto machista, pero vamos, que con lo de "feminazismo" te has retratado y no me extraña que no seas capaz de ver conductas machistas.