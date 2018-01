Lorenzo Silva abandona Twitter: "Dejó de compensar"

El escritor Lorenzo Silva, ganador de los Premios Planeta y Nadal, ha explicado —en El Mundo— por qué ha dejado la red social Twitter, en la que tiene un perfil oficial con más de 100.000 seguidores.

Lorenzo Silva, cuyo nombre ha sido —paradójicamente— tendencia en la mañana de este miércoles en Twitter ( # LorenzoSilva), explica que su decisión es "la precipitación final de una reflexión madurada durante meses".

"El resultado de mi análisis coste-beneficio se fue deteriorando. No sólo eran las injurias que debía soportar [...], no tenía preocupación por contestar a los trolls, pero me agobiaba no llegar a atender a toda la buena y generosa gente que me mandaba alguna palabra de aliento", ha argumentado el escritor, quien cree que "la herramienta no estaba diseñada para mis fines, sino para los de sus propietarios".

"La hábil utilización por parte de Twitter de la curiosidad y otros automatismos de nuestro cerebro se había convertido en una distorsión que me apartaba de cosas más importantes", considera Silva, quien concreta que "en más de una ocasión personas cercanas a mí me hicieron notar que el pájaro azul, con sus 200.000 ojos puestos en mí, menoscababa la atención que les debía y que tenían todo el derecho a recibir".

No obstante, el escritor asegura que "durante siete años y pico [...] me resultó positivo". "Me permitía expresarme con agilidad y puntualidad en asuntos que me interesaban, ponía a prueba mi capacidad de condensar el pensamiento, y recibía no pocas respuestas cálidas y estimulantes, útiles y esclarecedoras aun desde la discrepancia", rememora.

Así, Silva decidió el pasado 2 de enero tomar la "decisión irrevocable de no volver a tuitear".

Superluna en Venecia. Buena imagen para desconectar para siempre de Twitter. Gracias a todos, pero esto dejó de compensar. pic.twitter.com/mTcBxdRTxF — Lorenzo Silva (@VilaSilva) 2 de enero de 2018

Las reacciones de muchos tuiteros ante la decisión de Silva no se han hecho esperar:

Le tendremos que ir a buscar a su blog.

Leerle es necesario. — Belén (@bvillalvilla) 10 de enero de 2018

Se cansó, bien, cada cual es muy libre. — Javier Uhalte (@FcoJavier__) 10 de enero de 2018

El escritor, premio Planeta, Lorenzo Silva deja Twitter. Y es interesante la reflexión que hace. Me da que no será el último. Esto se ha convertido en una jungla. https://t.co/BjSNB7Djcl — Blue Jeans (@FranciscodPaula) 10 de enero de 2018 El escritor Lorenzo Silva deja su cuenta de Twitter. ABANDONA UN LUGAR DONDE EL ODIO TIENE SITIO Y REPUGNA https://t.co/iez6PemGua — Juan Cruz Ruiz (@cosmejuan) 8 de enero de 2018

Lamento y admiro su decisión.

Ahora, sólo es cuestión de cambiar, y seguirle en blog y web.



Gracias por seguir estando para sus lectores. — siempre tarde (@requena_i) 10 de enero de 2018

😢 — Isabel Rodriguez (@isarolieban1) 10 de enero de 2018

Suerte en su nueva andadura , saludos muy cordiales, yo lei su trilogia de Getafe. — Soñamos, (@IndaloPensamos) 10 de enero de 2018 Leo que Lorenzo Silva deja Twitter, pues adiós. Tan buen escritor como soberbio. Me bloqueó cuando tuve la osadía pillarlo en una contradicción. — Publio C. Escipión (@c_escipion) 10 de enero de 2018

Si Lorenzo Silva quisiera dejar Twitter y no llamar la atención podría borrar la cuenta directamente — Digivalen (@Digivalen) 10 de enero de 2018

