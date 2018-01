Amaia interpretará Love in the brain, de Rihanna, en la próxima gala de Operación Triunfo 2017. Se trata de una intensa canción de amor con algunas referencias sexuales, y la concursante ha recibido instrucciones muy precisas para que su actuación sea perfecta. "Me han dicho que tengo que estar cachonda durante la canción", ha contado Amaia, con la naturalidad que le caracteriza, a sus compañeros Aitana y Alfred.

Pero la cosa no ha quedado ahí. Mientras Aitana seguía merendando y Alfred, fuera de plano, lanzaba gritos de sorpresa, Amaia ha seguido revelando, de manera muy explícita, sus propósitos a la hora de interpretar el tema: "Buah, es que te juro que me voy a tocar y todo".

"Pero me voy a tocar el chocho, eh, te lo digo en serio", ha dicho Amaia unos segundos después. Su revelación no ha causado ninguna sorpresa en Aitana, que ha contestado con un impertérrito: "Me parece muy bien".

Alfred, por su parte, se ha interesado por los detalles: "¿Pero cuándo?". "En una frase", ha explicado ella y él ha apuntillado: "Mola". Después, el concursante se ha lanzado a hacer una broma, pero ha visto por la cara de Amaia que no le estaba resultando gracioso y se ha visto obligado a frenar. Ha salido del paso con un "es broma, pero si que eres así...super sexy... para mí".