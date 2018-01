Indignación entre los fans de 'OT 2017' por lo que ocurrió con una "sorpresa"

Operación Triunfo 2017 se ha convertido en el gran éxito de la temporada televisiva. El concurso musical de Televisión Española está cosechando cada semana más audiencia y las marcas han encontrado un filón en el programa. Como en RTVE no se permite la publicidad, la organización del talent musical se las ingenia para poder hacer caja de forma original a través de Twitter y de YouTube.

La productora del programa está aprovechando el tirón de los triunfitos y los ha utilizado en más de una ocasión para promocionar productos, como ya ocurrió con Telepizza, con una marca de cámaras de fotos y hasta con la última película de El Langui, Que baje Dios y lo vea.

Durante la mañana del miércoles, en la cuenta oficial del programa se informó de que a las 22:30 de la noche habría una sorpresa en la que estarían involucrados los concursantes.

Llegado el momento, la "sorpresa" era soltar a los triunfitos por El Corte Inglés en plena época de rebajas, es decir, otra vez publicidad.

Esto no sentó demasiado bien a muchos de los espectadores que esperaban otro tipo de acontecimiento y así lo expresaron en redes.

Lo que menos me esperaba

Yo esperé el #SorpresOT para que luego me digan que se van de rebajas y no lloré Aitana, no lloré