El ácido tuit de 'El Jueves' tras una sentencia que no ve odio en el ataque a dos gays al grito de "maricones"

La revista satírica El Jueves ha criticado, con su particular estilo, la sentencia de una jueza que no reconoce como delito de odio una agresión homófoba a una pareja de gays al grito de "maricones".

La publicación ironiza sobre qué habría sido necesario que hicieran los seis agresores para que la magistrada viera delito de odio en su acción, y que se han tramitado como lesiones leves.

Normal ¿Acaso los agresores gritaron 'Os vamos a dar de hostias por maricones, porque odiamos a los maricones, entiendiendo este odio dentro del marco jurídico del Código Penal'? ¿Verdad que no? Agredir a gays solo al grito de 'maricones' es demasiado inexacto. pic.twitter.com/YD64BN0hzO

Juicios de Núremberg, 1945 –Y dice usted que los acusados exterminaban principalmente a judíos. —Sí. —Únicamente por su condición de judíos. —Así es. —Pues no acabo de ver yo el odio por ninguna parte. Venga, todos absueltos.

El irónico planteamiento de la publicación ya es viral, generando más de 1.600 retuits y 1.500 'me gusta' en pocas horas, además de decenas de comentarios:

la culpa es de las victimas por no preguntar el por qué de la paliza

Que no dijo, "¡maricones los odio! ¿Por qué infieren es un crimen de odio?

Al tipo que agredió a Rajoy sin decir nada, lo encerraron inmediatamente. No entiendo por qué. Si no dijo nada, no había odio ninguno.