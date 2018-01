Esta chica se lleva las calabazas más educadas de la historia de 'First Dates'

"Físicamente hablando no es lo guapa que a mí me gustaría". Esta frase de Juanjo, un abogado de 42 años que ha acudido a First Dates —de Cuatro— en busca del amor hacía intuir que su cita con Iberia no iba a terminar de la mejor manera posible.

Sin embargo, sus calabazas en la sentencia final han sido tan diplomáticas, tan educadas y tan correctas que, sinceramente, ha dado la sensación de que a Iberia le han importado bastante poco.

Y eso que, de primeras, la chica sí quería una segunda cita con este abogado que le había atraído por su cerebro: "Sí tendría una segunda cita con Juanjo, porque me parece que es un chico respetuoso, muy amable, muy majo, espontáneo también, y obviamente que no se ha quedado corto y una segunda cita para conocerse mejor, por qué no".

Pincha aquí para ver el momento

Llegó el turno de Juanjo y, con él, llegaron las calabazas más correctas que vas a ver nunca: "No tendría una segunda cita con Iberia porque de momento, a día de hoy, por lo que he conocido de ella, no me llena como para una relación de esas características. Eso no quita que a mí me encantaría si ella no tiene inconveniente tener una relación de amistad".

"Obviamente podemos ser amigos, porque la base primordial es la amistad", respondió entonces Iberia.

Si quieres leer más historias como esta visita nuestro Flipboard