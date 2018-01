Guillermo del Toro y Steven Spielberg aplauden la reivindicación feminista de Natalie Portman en los Globos de Oro

Fue sutil pero muy directa. Natalie Portman lanzó su mensaje feminista este domingo durante la celebración de la 75ª ceremonia de los Globos de Oro en Los Ángeles (EEUU). La actriz tenía que entregar el premio a Mejor director y antes de enumerar a los candidatos dejó su recado: "Y estos son todos los hombres nominados...". TODOS.

La frase de Portman dibujó una sonrisa a su compañero, el actor y director Ron Howard, y dejó a Guillermo del Toro, ganador en esta categoría por La sombra del agua, con esta cara.

Al contrario de lo que pudo parecer, lo cierto es que al mexicano le pareció estupendo el mensaje de la protagonista de Cisne Negro y lo ha querido dejar claro en un mail enviado en exclusiva a IndieWire.

"¡Creo que fue genial!", escribe Del Toro. "Debía decir exactamente lo que sentía. Hay mujeres directoras haciendo un trabajo fantástico: Dee Rees en Mudbound, Greta Gewig en Lady Bird, Patty Jenkins en Wonder Woman... Son todas magníficas".

También el director Steven Spielberg, nominado por Los archivos del Pentágono, se ha referido a las palabras de Portman. En una entrevista con Entertainment Weekly ha asegurado que vivimos un punto de inflexión, que avanza "lentamente, quizá no lo suficientemente rápido, para las mujeres directoras".

"Quiero decir, tienes a Patty Jenkins [Wonder Woman]. Tenemos mujeres increíbles que han salido hacia adelante, con Mudbound y Lady Bird. Este año ha sido bastante increíble y creo que veremos algunas nominaciones. Pronostico un Oscar para una mujer directora, si no para varias", ha asegurado.

Jenkins, a la que muchos echaron de menos en la lista de nominados en la categoría de Mejor director, también se ha referido al tema y ha aplaudido la sutilidad de Portman: "Me hizo reír, y me hizo sonreír. Ha sido un poco flagrante que las mujeres directoras no sean nominadas con tanta frecuencia y es extraño. Particularmente cuando sus películas se celebran de otra manera, así que pensé que era interesante destacarlo. Y qué categoría tan difícil de presentar sin decir algo al respecto, por lo que lo hizo perfectamente".

Portman no fue la única que lanzó una reivindicación feminista durante la ceremonia. Al celebrado discurso de Oprah, a los vestidos negros de las invitadas o al maquillaje de Emma Stone, se sumaron también las palabra de Barbra Streisand. La cantante puso el colofón a la velada al anunciar el premio a la Mejor cinta dramática. Antes de hacerlo, la ganadora al Globo de Oro a Mejor director por Yentl en 1984 recordó: "Eso fue hace 34 años. Amigos, se acabó el tiempo. Necesitamos más mujeres cineastas y más mujeres nominadas a mejor directora".