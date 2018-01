La Guardia Civil ha utilizado Twitter este jueves para intentar concienciar a los conductores de la seguridad de los ciclistas. Estos son los usuarios más débiles de las carreteras españolas y sufren una alta tasa de accidentes.

El Instituto armado ha publicado un tuit en el que recomienda la técnica "holandesa" para bajar del coche. Esta, sencilla y efectiva a la hora de mejorar la seguridad vial, consiste en abrir la puerta con la mano derecha en lugar de con la izquierda, lo que obliga a mirar por la ventana antes de salir.

"Con esta técnica evitarás impactos con ciclistas, motoristas u otros usuarios", ha escrito la Guardia Civil en su publicación, acompañada de un vídeo:

El tuit de la Guardia Civil ha provocado varias decenas de comentarios, entre ellos muchos de personas que señalaban la existencia de los retrovisores y la importancia de su uso:

Pues si. La verdad que no plantar el coche en to el medio y mirar por el retrovisor que no lo tienes de espejo, sería igual de efectivo. Y a mí modo de ver, mucho más fácil que abrir la puerta con la mano derecha. Si no miras y dejas el coche ahí da igual.