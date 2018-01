La (muy) indignada respuesta de una tuitera a esta gracieta sexista sobre videojuegos incendia Twitter

La tuitera Daenerys (@leslieyyyy), quien se describe en su bio como "drama queen", ha enloquecido Twitter con su indignada respuesta al comentario sexista de otro usuario en la red social.

Cuando @PalabrasTiernas publicó este tuit, nada le hacía pensar la que le iba a caer encima:

Si tu novia entiende esto: (X) , (O), (Δ), (□) , R1: , R2:, L1, L2...no la dejes jamás. — Palabras Tiernas (@PalabrasTiernas) 7 de enero de 2018

Sin embargo, esas "palabras tiernas" que no dejan en muy buen lugar a las mujeres han cabreado (y mucho) a Daenerys, quien se lo ha hecho saber a través de Twitter y cuyo mensaje ha generado más de 8.500 retuits y 12.000 'me gusta':

Pero a ver QUIÉN en este mundo no ha visto un puto mando de una jodida consola me lo explicas POR QUÉ HABLÁIS COMO SI FUERAMOS GILIPOLLAS o algo cuando entendemos perfectamente de todo y sois vosotros los que luego no sabéis ni que es un puto eyeliner. https://t.co/NMl8sswn7z — Daenerys🌹 (@leslieyyyy) 9 de enero de 2018

Aquí rezando para que no venga ningún señor™ indignado porque casualmente sabe lo que es un eyeliner. — Daenerys🌹 (@leslieyyyy) 9 de enero de 2018

Los de "es igual de sexista decir que los tíos no saben de maquillaje": La diferencia es que socialmente no se juzga a los hombres por ser ignorantes en el mundo de la cosmética mientras que a nosotras se cuestiona por TODO y se asume que no sabemos de videojuegos, o somos malas — Daenerys🌹 (@leslieyyyy) 10 de enero de 2018

En el caso de saber mucho de videojuegos resulta que si cuidas tu aspecto físico no eres "verdaderamente gamer" y la mujer en el mundo de los videojuegos es eternamente cuestionada y ninguneada. APARTE. — Daenerys🌹 (@leslieyyyy) 10 de enero de 2018

Además es en plan "no entendéis de videojuegos porque sois negadas porque no sabéis jugar porque son cosas guays de tíos y no tenéis habilidades jajajeje". Los tíos no entienden de maquillaje porque es un elemento derivado de una presión estética que NO SUFREN. — Daenerys🌹 (@leslieyyyy) 10 de enero de 2018

Y enseña una beauty blender JAJAJAJ a ver si alguno comprende ese "artefacto" — Bad liar. (@irene_navia99) 9 de enero de 2018

Calla hombre que ellos son muy heteros y mazo heteros y CÓMO van a saber ellos de esas cosas con lo súper heteros que son. — Daenerys🌹 (@leslieyyyy) 9 de enero de 2018

Pues yo se que es el contouring, smokey eyes, haul de verano, gloss... y no por eso soy menos "macho" como algunos piensan que pasa — 🎗Pol Molina (@PolMolina7) 9 de enero de 2018

Es que se les cae muy rápido la masculinidad a este tipo de gente — Daenerys🌹 (@leslieyyyy) 9 de enero de 2018

El saber no ocupa lugar. Sea de maquillaje, combates, fórmulas químicas, cultura, historia, sexualidad...

Y sin dejar de ser un macho!! — 🎗Pol Molina (@PolMolina7) 9 de enero de 2018

Te has olvidado de macho iberico españo. Si no no queda tan bien — Bad liar. (@irene_navia99) 9 de enero de 2018

Dime en el FIFA cuál es la combinación del disparo con efecto? — SOLDADO DE UMTITI (@KillTheTrap) 9 de enero de 2018

No he sido nunca muy de fifa :( — Daenerys🌹 (@leslieyyyy) 9 de enero de 2018

