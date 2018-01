Gwyneth Paltrow lleva unas horas recibiendo fuertes críticas por una recomendación publicada en su revista, Goop. No es la primera vez que la actriz se ve en el ojo del huracán por sus curiosas, y la mayor parte de las veces acientíficas, ideas sobre la vida sana.

El motivo de la polémica, esta vez, ha sido Implant O'Rama. Si se conoce sólo por su nombre en inglés, el producto puede dar el pego, pero resulta mucho menos atractivo por su nombre en castellano: un enema de café. Efectivamente, un dispositivo para introducir café por el ano. ¿El supuesto objetivo de esa extraña práctica? Limpiar el colon.

El problema es que la utilidad del café en la limpieza de los órganos no tiene ninguna evidencia científica, Y Paltrow y su equipo son conscientes, tal y como explica la revista Elle: "A pesar de que en la web se han dignado a poner una advertencia de que este café anal no sustituye a los consejos que pueda darte un especialista si ves que tienes problemas de evacuación y mal karma, no se ha cortado por otra parte en admitir que "Implant O-Rama no se basa necesariamente en evidencias científicas de ninguna fuente"".

El dispositivo, que cuesta 135 dólares, no sólo no es útil, sino que puede resultar peligroso. Boticaria García, especialista en salud en varios medios de comunicación, ha publicado una advertencia contra el enema de café con este tajante texto:

"Carta abierta al enema de café de Gwyneth Paltrow. La última moda de la celebrity es remover nuestras entrañas metiéndonos un cafelito por el orto. Pero no está hecho el café para la boca del ano. ¡Que no te lo metan!".