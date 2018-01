Miles de personas compran por error un libro titulado 'Fire and Fury' sobre la Segunda Guerra Mundial

Las ventas de un libro sobre los bombardeos aliados contra Alemania en la Segunda Guerra Mundial se han disparado en los últimos días gracias a la similitud de su título con Fire and Fury, el relato de Michael Wolff sobre la Casa Blanca y Donald Trump.

El libro del profesor Randall Hansen, director de la Escuela Munk de Asuntos Globales de la Universidad de Toronto fue publicado hace diez años con el título Fire and Fury y el subtítulo The Allied Bombing of Germany 1942-1945.

Pero a pesar del subtítulo y la portada de una fortaleza volante de la Segunda Guerra Mundial arrojando bombas, miles de personas han adquirido el libro de Hansen desde la aparición del controvertido relato de Wolff sobre el primer año de la presidencia de Estados Unidos bajo Donald Trump.

Según ha confesado a medios de comunicación locales el propio Hansen, la confusión ha propulsado su libro, que languidecía en la tiendas online, a la lista de los 100 libros más vendidos en tres categorías de Amazon.

"He visto que mi libro, que apareció hace diez años y ha estado languideciendo desde hace tiempo en términos de ventas, de repente estaba en tres de las listas de los más vendidos de Amazon. No pude parar de reírme", declaró Hansen tras descubrir su buena fortuna.

Incredibly, sales of my https://t.co/8VeAA9DCFT have increased. Will I owe a larger royalty cheque to Bannon & Trump? If so, the irony will know no limits. #FireAndFury