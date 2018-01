Polémica por las recomendaciones sexistas de un colegio de Madrid a sus profesoras

Una circular sobre vestimenta del profesorado del colegio Juan Pablo II de Alcorcón (Madrid) recomienda en el caso de las docentes que contemple el "recato" y la "modestia" en su atuendo, evitando "transparencias", "escotes pronunciados" o "hombros al aire".

En una circular, adelantada por el eldiario.es, se establece una serie de indicaciones de vestimenta para la uniformidad de los alumnos que estudian en el centro y de las características de la ropa a utilizar por los docentes.

"La feminidad es una cualidad destacada en la mujer que debemos potenciar", dice el documento

Respecto a las profesoras, el documento detalla que el "modo de ir vestidas importa mucho" y que es importante ir "cómodas, elegantes y sencillas". En este sentido, expone que al optar por el vestido o la falda es conveniente que "como mínimo" la prenda baje hasta la rodilla, al igual que se exige al alumnado femenino.

"No es conveniente el uso de pantalones vaqueros, mallas o pantalones muy ajustados", subraya la circular para agregar que es "preferible" evitar "transparencias, escotes pronunciados, hombros al aire, camisetas de tiras o ropas excesivamente ajustadas".

También pone énfasis en cuidar los detalles "en cuanto a higiene y estética". "La feminidad es una cualidad destacada en la mujer que debemos potenciar", recalca el documento.

"UN ANACRONISMO"

El consejero de Educación, Rafael van Grieken, considera que la circular del colegio Juan Pablo II sobre el vestuario de sus profesoras "es un anacronismo, no tiene sentido a día de hoy", pero ha defendido la educación diferenciada para "los padres que consideran que es el modelo adecuado para sus hijos".

En una entrevista con Onda Madrid, el consejero ha admitido que "ese texto es un anacronismo" y que "no tiene sentido a día de hoy hablar de ese tipo de cuestiones o, al menos, no en los términos en los que vienen referidos". Según Van Grieken, de acuerdo a la normativa, "hay que ver si este comunicado la incumple o no para que tenga repercusiones en el concierto educativo".

"No tiene sentido a día de hoy hablar de este tipo de cuestiones", ha dicho el consejero de Educación

Una tarea que "tienen que hacer funcionarios especializados, como es el caso de la Inspección educativa. No es una cuestión de opiniones personales, para eso estamos en un Estado de Derecho". "Tenemos que estar vigilantes. Aquí, si cabe, un poquito más para que no se emitan mensajes sexistas y no se eduque en esa línea", ha dicho Van Grieken.

Sin embargo, "eso es una cosa y otra la educación diferenciada. Es un modelo. Yo tengo tres hijas y ninguna ha tenido educación diferenciada pero respeto a los padres que consideran que es el modelo adecuado para sus hijos", ha puntualizado.

El consejero ha recordado que ya tuvieron que llamar la atención al Juan Pablo II por ofrecer la asignatura extraescolar de ganchillo a las niñas y fútbol para los niños. "Lo que teníamos que corregir lo corregimos. Ahora estamos siendo vigilantes con la normativa que tenemos", agregó.