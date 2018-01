Pepi, de 47 años, ha acudido a First Dates presentándose como "la abuela más joven de Casillas", su pueblo, en Murcia. Ese mérito, sin embargo, no ha sido lo que más ha llamado la atención de los espectadores del programa de citas de Cuatro.

La mujer ha explicado que es auxiliar de enfermería, pero que se dedica a la tanatopraxia, lo que popularmente se conoce como "maquillar muertos". Ha sido a partir de ese momento cuando Pepi ha revelado su lado más tétrico...

Primero, en la presentación, ha dicho que "me gustan los muertos. Yo me pongo allí, con los casos, los maquillo divinamente. Les cierro los ojos, eso sí...".

Más tarde, a preguntas de la "camarera" Lidia Torrent, Pepi ha revelado una de sus experiencias extrañas con el otro mundo: "Estábamos en el sofá yo y mis hijos [sic]. Era pleno agosto y de repente, miramos al pasillo... y todo blanco. Un helor, un helor que había, un frío...".

Ni el contenido ni la forma del relato de Pepi ha pasado desapercibido en redes, donde se ha desatado el cachondeo:

#firstdates532 Me gusta mucho lo paranormal. A mi un muerto me encanta. Yo les digo, a mi no me mires, no me miressss 🤔🙈 Pepi dixit