A mediados de 2016, la exmujer de Johnny Depp Amber Heard le acusó de maltrato. El actor rodaba por aquel entonces su cameo en Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, primera de una saga de precuelas de Harry Potter en las que su personaje va creciendo en importancia.

Warner decidió mantener al actor en el papel para la segunda parte, Los crímenes de Grindelwald, una decisión que el equipo ha defendido. Pero no Daniel Radcliffe.

El actor que encarnó a Harry Potter se ha referido al tema en una entrevista con Entertainment Weekly. Aunque reconoce que es "algo muy difícil" para él, porque nada le gustaría más que apoyar a los que le dieron "un gran empujón en la vida y un trabajo fantástico", cree que la fama ha protegido a Depp.

"Entiendo por qué la gente está frustrada con la respuesta que han dado. En la liga de fútbol hay muchos jugadores que son arrestados por fumar marihuana y luego otros que van mucho más lejos y se tolera porque son jugadores más famosos", ha insinuado sobre las ventajas de la fama.

"Supongo que lo que me ha chocado ha sido que tuvimos a un tipo que recibió una bronca (en las películas de Harry Potter) y de lo que han acusado a Johnny es mucho más gordo", recuerda Radcliffe.

Se refiere a Jamie Waylett, actor que encarnó al secuaz de Draco Malfoy Vincent Crabbe en seis de las ocho películas de Potter pero fue despedido de cara a las dos últimas partes después de ser arrestado por cultivar marihuana en casa de su madre.

Waylett fue detenido años después durante los disturbios de 2011 en Londres con una bomba de fabricación casera encima.

J.K. ROWLING DEFIENDE A DEPP Y SE LLEVA UN 'ZASCA' DE AMBER HEARD

La respuesta de Radcliffe es muy diferente a la que dieron Warner y JK Rowling, que defendieron al actor utilizando el mismo argumento: que Heard y Depp llegaron a un acuerdo y publicaron una declaración conjunta en la que dijeron que "nunca hubo intento de provocar daño físico o emocional".

"No sólo estamos cómodos con nuestra elección original sino encantados de que Johnny interprete a un personaje. Habrá algunos que no estén contentos. Pero la consciencia no se gobierna en comité. En el mundo de la ficción y fuera de él, todos debemos hacer lo que creemos correcto", añade Rowling.

El director, David Yates, lo defendió también e insinuó que Heard había intentado sacar tajada. "Solo puedo hablar del hombre que veo cada día, lleno de decencia y amabilidad, y eso es todo lo que veo. Sea cual sea la acusación, no encaja con el tipo de persona con la que he estado trabajando", zanjó.

Amber Heard ya le lanzó un dardo a Warner y Rowling al publicar un tuit en el que daba a conocer el texto completo que difundió junto a Depp:

For the record, this was our FULL joint statement.To pick&choose certain lines & quote them out of context, is not right.Women, stay strong. pic.twitter.com/W7Tt6A3ROj