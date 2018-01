El alcalde de Londres, el laborista Sadiq Khan, se ha alegrado este viernes de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya cancelado su visita a la ciudad y dijo que "sin duda habría sido recibido con protestas masivas".

Trump iba a viajar a la capital británica para inaugurar la nueva embajada de EE UU, pero ha suspendido el viaje porque ha acusado equivocadamente a Barack Obama de malvender la anterior sede para gastar 1.200 millones de dólares en una nueva. El error de Trump es que fue George W. Bush y no Obama quien vendió la antigua legación.

"Parece que el presidente Trump ha pillado el mensaje de los muchos londinenses que aman a Estados Unidos y a los estadounidenses pero que piensan que sus políticas son el polo opuesto a los valores de inclusividad, diversidad y tolerancia de nuestra ciudad", declaró.

"Su visita del próximo mes sin duda habría sido recibida con protestas masivas pacíficas", añadió.

Many Londoners have made it clear that Donald Trump is not welcome here while he is pursuing such a divisive agenda. It seems he's finally got that message. pic.twitter.com/YD0ZHuWtr3

Khan, que el año pasado tuvo un enfrentamiento dialéctico con Trump, señaló que la cancelación evidencia "el error" de la primera ministra británica, Theresa May, al ofrecerle en su primera reunión bilateral en enero de 2017 realizar una visita de Estado al Reino Unido.

La visita anulada en las últimas horas no era esta visita de Estado, para la que todavía no hay fecha, sino un viaje oficial en el que el jefe de la Casa Blanca iba a inaugurar la nueva embajada de EEUU en Londres.

En un mensaje de Twitter, Trump ha explicado que se niega a inaugurar la misión diplomática porque "no es un gran fan", dado que, según él, el Gobierno de Barack Obama malvendió la anterior sede "solo para construir una nueva en una mala localización por 1.200 millones de dólares". "Un mal trato. Querían que cortara la cinta. ¡NO!", escribió en la red social.

Reason I canceled my trip to London is that I am not a big fan of the Obama Administration having sold perhaps the best located and finest embassy in London for "peanuts," only to build a new one in an off location for 1.2 billion dollars. Bad deal. Wanted me to cut ribbon-NO!