El aplaudidísimo mensaje de Leticia Dolera sobre las mujeres y sus etiquetas que da mucho que pensar

La actriz Leticia Dolera ha publicado un interesante planteamiento, muy aplaudido en Twitter, en el que resalta lo mucho que, a su juicio, le gusta al machismo definir a las mujeres:

Dolera, quien remata su mensaje con un guiño de apoyo al movimiento 'Me too', impulsado por las víctimas de los abusos sexuales del productor de Hollywood Harvey Weinstein, ha generado un interesante debate en Twitter con decenas de comentarios:

Negar que no existe puritanismo en el feminismo es como negar que no hay machismo en la izquierda. El movimiento feminista no es perfecto. Hacer creer que sus gurús no poseen sesgos y actitudes cuestionables no es más que un ejercicio de idealización. Bajemos de la nube, por fa.