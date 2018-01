El discurso feminista de Gal Gadot sobre 'Wonder Woman' y la igualdad

La actriz Gal Gadot, protagonista de Wonder Woman, recogió este jueves el galardón #SeeHer en los Critics' Choice Awards. Esta categoría, creada el año pasado, premia a las actrices que interpretan a mujeres con integridad y sin caer en estereotipos.

Gadot, que fue presentada por la directora de la cinta, Patty Jenkins, subió emocionada al escenario. En su discurso no sólo reflexionó sobre lo que la heroína de Marvel suponía para ella, sino que también habló sobre la desigualdad en la industria y sobre el silencio que se está empezando a romper sobre el acoso.

"A lo largo de mi carrera me han pedido que describa el papel de mis sueños y siempre he tenido claro que quería interpretar a una mujer fuerte e independiente, una de verdad", comenzó. "La ironía de esto es que, más adelante, me eligieron como Wonder Woman y todas esas cualidades que buscaba las encontré en ella. Es todo corazón, fuerza y compasión".

Wonder Woman pasa a la acción cuando todos los que la rodean no hacen nada"

Según afirmó, Wonder Woman "pasa a la acción cuando todos los que la rodean no hacen nada". "Ella controla la atención del mundo y, al hacerlo, es un ejemplo positivo para la humanidad [...] Se siente confundida, insegura y no es perfecta, y eso es lo que la hace real. Queríamos que fuera universal para que fuera una inspiración para todo el mundo y nuestro plan era asegurarnos de no dedicarle mucha atención al hecho de que es una mujer", explicó.

En ese punto, la intérprete aprovechó para deslizar un dato sobre la desigualdad de género en Hollywood. "Cuando empecé a actuar había muy pocas películas con mujeres líderes y menos aún, dirigidas por mujeres. Este año, tres de las películas más taquilleras han sido dirigidas por mujeres, una de ellas mi maravillosa Patty Jenkins. Hubo otras ocho en el top 100. Aunque se ha progresado, aún hay un largo camino por recorrer", apuntó.

Mi promesa y compromiso es que nunca me silenciarán"

Gadot cerró su discurso con una referencia a las iniciativas Me Too y Time's Up sin mencionarlos expresamente: "En las últimas semanas y meses hemos sido testigos de un movimiento en nuestra industria y en la sociedad. Quiero compartir este premio con todas las mujeres y hombres que defienden lo correcto, que defienden a aquellos que no pueden hacerlo o hablar por ellos mismos. Mi promesa y compromiso es que nunca me silenciarán y continuaremos avanzando juntos, unidos por la igualdad".