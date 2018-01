Ven a cenar conmigo ha recibido este viernes duras críticas por lo que ha pasado en el turno de votaciones de los concursantes de esta semana. El programa de cenas cruzadas de Cuatro decidió hace poco introducir un elemento de sorpresa en las votaciones, pero la mecánica no ha gustado nada a los seguidores del programa.

El sistema del 'Voto Justo', que permite a los comensales cambiar la puntuación que dieron al anfitrión en el pasado hace los resultados de cada semana más imprevisibles, pero también da lugar a venganzas e injusticias.

La victoria de Gino sobre Daniel, esta semana, ha colmado el vaso de la paciencia de los usuario, que ya se habían mostrado en contra del sistema del Voto Justo en anteriores ocasiones:

#VenACenar85 me lo paso bien con vosotros aquí en el tuister pero voy a pasar de este programa. Eso del cambio de voto lo destroza

Llevan ganando desde que cambiaron lo de los puntos gente que no lo merece #VenACenar85

Creo que no deberían de cambiar la nota. Si eso es lo que pensaste ese día, pues debería quedarse así. #VenACenar85

Volver al sistema de puntuación original please. #VenACenar85

Se merecía ganar Dani no el que va disfrazado de Bertin.. #VenACenar85 pic.twitter.com/4qAs6uCvQI

No me gusta nada el nuevo sistema de cambio de puntuación, no es justo. Ni la semana pasada ni esta. #VenACenar85