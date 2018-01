Que Operación Triunfo está siendo un éxito es algo que sabe ya toda España. Si las galas tienen tirón entre la audiencia —la última fue seguida por 2,6 millones de telespectadores—, el canal de YouTube causa sensación.

Con más de 250.000 suscriptores, los vídeos de Operación Triunfo Oficial superan los 211 millones de visualizaciones en total. Vale que son muchos y de toda clase, pero hay diez que ya tienen más de un millón cada uno y otros dos (So what, de Amaia, y Ponen una canción de MÓNICA NARANJO y pasa esto...) les siguen muy de cerca.

Los primeros en la lista son más que evidentes: Amaia y Alfred conquistaron con su versión de City of Stars hace dos meses y en menos de diez días la de Pamplona ha conseguido tres millones de reproducciones con su Shake it out. Pero, ¿qué otras actuaciones forman parte del top 10?

Esta es la lista, del menos al más reproducido, aunque en cualquier momento puede cambiar...

10. Camina - Canción grupal (1 millón de reproducciones)

9. A quién le importa - Canción grupal (1 millón de reproducciones)

8. La revolución sexual - Canción grupal (1 millón de reproducciones)

7. La bikina - Ana Guerra (1,1 millón de reproducciones)

6. Shape of you - Roi Méndez (1,1 millón de reproducciones)

5. No puedo vivir sin ti - Cepeda y Aitana (1,3 millón de reproducciones)

4. Con las ganas - Aitana y Amaia (1,6 millón de reproducciones)

3. Issues - Aitana (1,7 millón de reproducciones)

2. Issues - Amaia (3 millones de reproducciones)

1. City of Stars - Amaia y Alfred (3,8 millones de reproducciones)