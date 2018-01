La exconcursante de la primera edición de Operación Triunfo, Geno Machado, ha estallado en Twitter después de que un usuario le recordase su paso por Eurovisión como corista de Rosa López, ganadora del concurso.

El tuitero usó una de las frases que le dijo Mónica Naranjo a Aitana durante la última la gala de OT 2017. Durante su veredicto, Naranjo lanzó una frase que no pasó desapercibida entre el público: "Yo me fui a México con una mano delante y otra detrás y no lloré, Aitana, no lloré".

Esta frase ya sido objeto de mofa durante toda la semana y muchos usuarios siguen haciendo bromas varios días después.

"Que sepas que yo a tu edad, vi cómo Geno dio la vuelta en Eurovisión 2002 al revés... y no lloré Aitana...NO LLORÉ", dijo un tuitero, citando a la cantante.

#OTDirecto10E



Que sepas que yo a tu edad, vi como @OficialGeno dio la vuelta en Eurovisión 2002 al revés..y no lloré Aitana...NO LLORÉ pic.twitter.com/Cvtcl4uEDE — 🎄M.Bazinga🎄 (@MundoBazinga) 10 de enero de 2018

Algo que no ha sentado demasiado bien a Geno Machado, que ha respondido de forma abrupta: "¡¡¡Qué pesados sois!!! Hasta el mismísimo coño 16 años después con la vuelta al revés. ¡¡Queréis analizar el vídeo y ver cuál fue el error!! Me estáis sacando de mis casillas", aseguró.

Que pesados sois!!! Hasta el mismísimo coño 16 años después con la vuelta al revés queréis analizar el vídeo!! Y ver cuál fue el error!! Me estáis sacando de mis casillas!!! — Geno (@OficialGeno) 11 de enero de 2018

Esta es la actuación que le recuerdan a Geno, puedes verlo a partir del minuto 0:52.