Insta a su pareja a preguntarle lo que quiera y su cita se convierte en la más sexual de la historia de 'First Dates'

Sexo, sexo, sexo, sexo, sexo y, por si ha faltado algo, un poquito más de sexo. La cita más sexual, erótica, obscena —o llamadlo como queráis— de First Dates estaba por llegar. Y este jueves se produjo.

El gran protagonista de la velada más caliente de la historia del programa de Cuatro se llama GQ, un chico oriental de 31 años, estudiante de marketing, y que no se anduvo por las ramas en ningún momento con Melany, de 26.

La chica, ingenua de ella, dejó la iniciativa de la charla a su cita y le instó a preguntarle lo que quisiera. Y vaya si GQ le tomó la palabra.

"¿Prefieres topless?", comenzó GQ, así, sin más, para romper el hielo. "Me gustan las chicas con pechos grandes y si los tienes, enséñalos, debes broncearte y tomar el sol, y si tienes ropa no puedes tomar el sol", explicaba GQ.

Melany empezó a encajar con entereza el bombardeo de preguntas sexuales:

- GQ. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste sex? - Melany. Hace unos tres meses, más o menos. - GQ. Mucho tiempo. - Melany. No, no es tanto tiempo.

La chica acertaba a explicar ante la cámara que "si no tengo pareja o no tengo cómo tener sexo en ese momento, no me encasillo en ello, tengo otras cosas que hacer, tengo muchas responsabilidades, y no tengo por qué estar buscándolo todo el rato".

- GQ. Muchos chicos quieren f....r solo, pero yo no quiero f...r, pero yo... - Melany. ¿Has besado a alguien de tu mismo sexo? - GQ. Como amigos... pero tú sí... - Melany. Yo sí... - GQ. Las mujeres son bisexuales. ¿Tú eres bisexual? - Melany. Sí... - GQ. ¿Has hecho free seasons? - Melany. Me han invitado, pero no...

Ni el brindis se libró de la connotación sexual:

- GQ. Cuando brindas tienes que mirar a los ojos, porque si no tendrás siete años de mal sexo. - Melany. ¿No creerás en eso, no? - GQ. Ahora deberás esperar siete años... - Melany. Sí, claro... - GQ. Pero no te preocupes, que yo estoy aquí.

"Lo que menos me gusta de GQ es que me parece un poco engreído...", concluyó Melany. "Yo veo a Melany en la cama aburrida, sinceramente...", consideraba GQ.

- GQ. ¿Has practicado sexo fuera de tu casa? - Melany. Bueno, en el carro... en el coche es muy común.

La sentencia final, por supuesto, se basó en criterios sexuales:

- GQ. Melany, en la cama no creo que vayamos a ser compatibles... - Melany. Entiendo, entiendo... a mí me gusta mucho cómo va GQ por la vida, pero no es mi forma de ir por la vida y no termina de encajar... nos vemos por ahí.

