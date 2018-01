La excorresponsal de TVE en Israel critica a Ciudadanos por su última propuesta

Yolanda Álvarez, excorresponsal de TVE en Oriente Medio, ha criticado a Ciudadanos duramente en Twitter por su última propuesta educativa.

Se trata de una iniciativa presentada por el partido de Albert Rivera en el Congreso de los Diputados que, según informa el diario Público, pone como ejemplo a Israel como modelo para su política educativa.

La iniciativa pretende, según Público, "que los jóvenes españoles puedan empaparse del modelo económico israelí en lo que a I+D+i se refiere". En ella, Ciudadanos recuerda "las raíces judías de nuestro país" y asegura que Israel es el país "que más invierte en I+D en términos de PIB" y aplauden "la solidez del sistema académico israelí desde la educación primaria hasta la educación superior".

Algo que no ha gustado nada a Álvarez, quien fuera durante años corresponsal en Oriente Medio para la televisión pública y que ganó el Premio a la Libertad de Expresión 2015. La periodista no entiende cómo Ciudadanos toma "como ejemplo de "educación" a un país que vulnera a diario las leyes internacionales y los derechos humanos de millones de personas". "Me lleva a preguntar cuál es su escala de valores", indica.

Que un partido tome como ejemplo de "educación" a un país que vulnera a diario las leyes internacionales y los derechos humanos de millones de personas me lleva a preguntar cuál es su escala de valores https://t.co/qAD1WgX1yE — Yolanda Álvarez (@yalvareztv) 11 de enero de 2018

Muchos usuarios han aplaudido su reflexión, aunque otros han defendido al partido de Rivera.

Un país que no respeta los derechos humanos mas básicos y que se pasa el derecho internacional por el arco del triunfo... — César (@cesarmorillas) 11 de enero de 2018