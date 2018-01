La viral respuesta de Abidal a Pedrerol tras su polémico vídeo

El periodista deportivo Josep Pedrerol fue objeto de críticas el pasado 10 de enero por la forma en la que informó de una noticia sobre el exjugador del Barcelona, Eric Abidal.

El francés reveló en el programa de entrevistas Ma part d'ombre cómo afrontó un cáncer durante su etapa en el club blaugrana.

"Hay algunos compañeros que me vieron muy delgado. Les hice un vídeo a los jugadores antes de un partido para animarles, les decía chicos, no os preocupéis, yo estoy allí. ¿Sabes qué me dijo Messi? No nos envíes más cosas así, que nos hace daño. Yo no lo veía, yo me veía bien y les decía 'chicos, ánimos' pero ellos me dijeron que me vieron como un cadáver y esto les dejó hecho polvo", declaró Abidal.

Estas palabras fueron recogidas así por Jugones, el programa de laSexta presentado por Josep Pedrerol.

Abidal: "Hice un vídeo para los jugadores, había partido. Messi me dijo que no se lo tenía que haber enviado, que les había afectado". #JUGONESpic.twitter.com/dGte6Jr5Ir — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 10 de enero de 2018

El vídeo tiene más de 500 respuestas criticando la forma en la que el presentador cuenta la noticia. Muchos interpretan que aprovecha la enfermedad de Abidal para arremeter contra Leo Messi.

Además, la cuenta de Twitter del programa puso un tuit para anunciar la noticia que también fue muy criticado.