El enfado de Terelu por la insinuación de un espontáneo en 'Las Campos'

En el último capítulo de Las Campos, María Teresa, Terelu y Carmen Borrego, han estado recorriendo las calles de Miami, donde se desarrolla la última entrega del reality que protagonizan. Allí, las tres han realizado varias actividades, como ir de compras, pasear en barco o acudir a la feria de arte moderno Art Basel. Sin embargo, el momento más surrealista lo vivieron las hermanas, que fueron las verdades protagonistas del capítulo.

Terelu y Carmen habían quedado con una amiga para ir a cenar al restaurante del chef español José Andrés. Allí tuvieron una experiencia que culminó con un enfado monumental de Terelu, que solo pudo sofocar comiéndose una de las croquetas del menú que habían pedido.

Las tres estaban empezando a degustar la cena cuando se acercó un espontáneo a su mesa. El hombre, un joven español que vive en la ciudad de Florida desde hace cuatro años y que se gana la vida en una empresa de servicios, les aseguró que había reconocido a Terelu "por salir en Telecinco", pero que aunque no recordaba su nombre, la colaboradora de televisión le resultaba "muy guapa".

"¿Te puedo dar un beso?", le preguntó el joven. Y así, entre halagos, el espontáneo terminó sentándose a la mesa de las tres comensales. "La verdad es que fuimos un poco torpes las tres, porque no teníamos que haber dejado que se sentara", comentó después Carmen Borrego que aprovechó para levantarse de la mesa y enterarse de quién era aquel hombre y qué estaba pasando.

"Eres muy guapa Tere; ¡Terelu, Terelu!", insistía el chico. El joven se ofreció entonces para darle un masaje a la colaboradora de televisión. "Aquí en Miami, es normal", aseguraba.

Terelu se llevó tal sorpresa que pensó que estaba siendo víctima de una cámara oculta, pero enseguida llegó el cabreo. "¡Mira que como me enfade! ¡Que tú no me conoces enfadada! ¡Que te doy una hostia que te pongo del revés!".

Tras haberse deshecho de la compañía del espontáneo, Carmen Borrego explicó a su hermana que se había enterado de que el chico suele andar por la zona ofreciendo sus "servicios" a las señoras. Terelu respondió: "¡Encima quería que le pagara!". Finalmente, consiguió apaciguar los ánimos con una de sus actividades favoritas: degustando algo, en este caso, una croqueta.

Puedes ver el momento completo aquí.