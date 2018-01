La verdad sobre este meme de Mónica Naranjo en 'Operación Triunfo'

La última gala de Operación Triunfo 2017 dejó un meme para la historia de Internet: el de Mónica Naranjo diciéndole a Aitana que ella no lloró cuando se fue a México sola y sin recursos.

Son muchos los que han usado con ingenio este meme para hacer bromas en Twitter:

A tu edad un niño vino hacia mí y me dijo: «¿Me pasa la pelota, señora»? pic.twitter.com/ltuv4wshPq — La vecina rubia (@lavecinarubia) 11 de enero de 2018

A tu edad yo vi jugar al Madrid con Van der Vaart, Drenthe y Huntelaar y no lloré Aitana, no lloré. pic.twitter.com/mzs8bSlvl5 — ToniEmCee (@toniemcee) 11 de enero de 2018

"A mí a tu edad se me murió el Tamagotchi y no llore Aitana, no llore"#OTDirecto9Epic.twitter.com/77eADy7l4a — Saii 🎹🎺 (@Saioakidrauhl) 9 de enero de 2018

"Yo a tu edad me enteré de que había que esperar a 2019 para ver la última temporada de #JuegoDeTronos y no lloré Aitana, no lloré". pic.twitter.com/hZ7HZwoPsV — Series en Movistar+ (@MovistarSeries) 10 de enero de 2018

Pero, para decepción de muchos, se trata de un gran INVENT. Porque Mónica Naranjo nunca dijo "no lloré, Aitana, no lloré".

Como bien recuerda la usuaria @aftercloudssun, quien ha publicado un vídeo en el que se ve cómo Naranjo en realidad dice "no lloré nunca, nunca".