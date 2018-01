Pablo Iglesias reaparece haciendo autocrítica sobre Podemos: "No hay excusas"

Pablo Iglesias ha vuelto.

El líder de Podemos ha reaparecido este sábado en el Consejo Ciudadano de la formación morada tras varias semanas sin aparecer en los medios de comunicación.

Lo ha hecho para fijar las líneas políticas de cara al 2018 y para hacer autocrítica sobre los malos resultados en Cataluña y las razones por las que las encuestas pronostican una caída en picado de su partido.

"PERO LLEGÓ LA CRISIS CATALANA"

Iglesias ha comenzado poniendo en valor las iniciativas de Podemos, como el Tramabús, pero ha asegurado que todo cambió con la llegada de "la crisis catalana".

El líder de Podemos ha admitido que su posición de "defensa del diálogo, la fraternidad" y sobre todo la defensa de un referéndum pactado, "no se ha traducido en un buen resultado electoral". "Está bien defenderlo, pero tenemos que reconocer que muchos de los ciudadanos han percibido que estábamos hablándole a otras fuerzas políticas".

Además, considera que el electorado "no ha sentido que estuviésemos trabajando en los problemas que afectan al día a día" y que no han sido capaces "de impedir que los temas sociales no desaparezcan de la agenda en un país con niveles de precariedad escandalosos".

Iglesias cree que aunque han hecho "cosas muy importantes dentro y fuera del Parlamento", no han conseguido ponerlas "en la agenda". "No valen excusas", ha aseverado.

El secretario general de Podemos ha pedido a sus compañeros que no se acomoden en la afirmación de que "la situación política es difícil" y en "decir que los aparatos mediáticos nos dan duros". "Eso es lógico, que a una fuerza como la nuestra se la golpee por parte del poder; ya sabíamos a lo que veníamos", ha asegurado.

"Tenemos que ganar el partido pite quien pite, y si pita contra nosotros, tenemos que seguir. Si te enfrentas al régimen, el régimen reacciona", ha asegurado, citando al periodista Iñaki Gabilondo. "Tenemos que asumirlo con naturalidad y orgullo".

DISPUESTO A SEGUIR HASTA 2020

"No hay excusas ni chivos expiatorios", ha insistido Iglesias, quien ha pedido a los suyos que no confundan a los trabajadores de los medios de comunicación con "sus propietarios" y ha admitido errores sobre el trato a la prensa. "Nos hemos equivocado, hay que hacer autocrítica y yo la tengo que hacer el primero", ha afirmado.

Respecto al futuro, Iglesias ha asegurado estar "dispuesto" a "seguir dejándome la piel y la salud para pelear hasta el final y ser el próximo presidente del Gobierno para contribuir a que España cambie". "No puedo garantizar que lo vayamos a conseguir", ha afirmado el líder de Podemos, quien, sin embargo, promete trabajar para "impulsar los acuerdos necesarios" y para "trabajar con los aliados".

"El día en el que decidáis que mi puesto debe de estar en otro sitio, bien sabéis que no me costará esfuerzo ocupar otra posición", ha agregado.

Mientras tanto, afirma, "mi trabajo es consolidar y ampliar posiciones de Gobierno en 2019 y ganar las elecciones en 2020 y para eso espero contar con vosotros".

"EL PSOE NO QUIERE ECHAR A RAJOY"

Sobre el PSOE, Iglesias ha sido contundente al afirmar que "se ha constatado" que los socialistas "no quieren echar a Mariano Rajoy" y "no quieren hacer una moción de censura".

"Se ha estrechado el margen de entendimiento con el PSOE", ha afirmado Iglesias. "No podemos esperar al PSOE que, por desgracia, está haciendo lo mismo que habría hecho Susana Díaz", ha agregado el líder de Podemos, quien reconoce que algunos pensaron que pecaron "de ingenuos esperando a un Pedro Sánchez que envejeció y se hizo viejo muy pronto".