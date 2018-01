La indignación de un oncólogo catalán con un congreso naturópata sobre el cáncer

El Colegio de Médicos de Barcelona (COMB) ha denunciado a la naturópata Cocó March, coordinadora del polémico congreso titulado Un mundo sin cáncer. Lo que tu médico no te está contando, celebrado este sábado en la capital catalana en el que, además de March, participaron como ponentes Josep Pamies, Suzanne Powell, Txumari Alfaro, Andreas Kalcker, Gastón Cornu-Labat y Antonio Jiménez.

El COMB considera que este acto "cuestiona la honestidad de los médicos" porque "pone en duda la información sobre cáncer que facilitan los médicos" y critica que los organizadores del acto "pongan en duda, de manera explícita, el papel de los médicos a la hora de informar de manera veraz sobre el cáncer a los pacientes y los ciudadanos en general".

Sin embargo, March ha afirmado que el acto es "sólo sobre prevención" y que no está en contra de los tratamientos oncológicos.

No lo cree así el oncólogo catalán Bosch-Barrera, que ha publicado en Twitter un hilo en el que se queja por el uso que uno de los ponentes, Pamies, hace de sus investigaciones sobre la silibinina, un compuesto orgánico presente en las semillas del cardo mariano.

A raíz de este congreso, me gustaría abrir un hilo sobre 'lo que tu naturópata no te está contando'. https://t.co/dWdfqi0gaF

Y lo más importante, realizar ensayos clinicos que demuestren que la molecula es eficaz (y segura) y no tan solo un placebo más. Así pues, los oncólogos no estamos en contra de las sustancias medicinales naturales, sino de vender productos sin evidencia suficiente.

De la homeopatía y otras sandeces pseudopsicológicas ya ni me molesto a discutir, porque no tienen ninguna mínima solidez y son puro engaño.

Lo que más me indigna es que aprovechen mis trabajos para defender sus teorias (Pamies me cita), sin contar que lo que el propone (ingerir semillas) ya se ha demostrado que no sirve porque la silibinina de las semillas no las absorbe nuestro cuerpo.