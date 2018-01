10 canciones + 1 para recordar a Dolores O'Riordan

La cantante del grupo irlandés The Cranberries, Dolores O'Riordan, ha fallecido este lunes 15 de enero a los 46 años, según ha confirmado su representante a través de una publicación en The Journal.

El grupo triunfó ya desde su primer álbum, Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?, publicado en 1993. A partir de ahí, sus éxitos se contabilizaron por millones de discos vendidos, 40 en toda su carrera, según datos de la Wikipedia, así como cientos de conciertos por todo el mundo.

Canciones como 'Zombie', 'Dreams' y 'Ode to my family' forman ya parte de la historia de la música. Estos son sus temas más escuchados en Youtube.

y de bonus track, el concierto que The Cranberries dieron en La Riviera en el 99.