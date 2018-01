17 cosas que no sabías de Martin Luther King

Hace 89 años que nació el padre de los Derechos Civiles en Estados Unidos. Martin Luther King es recordado por su lucha no violenta a favor de los derechos de los afroamericanos y por el fin de la segregación por razas en el país.

A pesar de que pasó más de 20 veces por la cárcel y fue víctima de varias agresiones, Luther King no paró hasta el final de sus días de protestar a favor de los derechos y libertades de los ciudadanos afroamericanos.

1. Nació el 15 de enero de 1929 en Atlanta.

2. Fue una figura clave en el movimiento por los Derechos Civiles pero también protestó contra la guerra de Vietnam y la pobreza en general.

3. Fue condecorado con el Premio Nobel de la Paz en 1964.

4. Participó en los autobuses de la libertad contra la segregación por razas de Montgomery.

5. Lideró la gran marcha sobre Washington por el trabajo y la libertad en 1963. Al final de la misma, pronunció su famoso discurso "Yo tengo un sueño". El discurso era improvisado.

6. Desde 1986, el Día de Martin Luther King Jr. es festivo en los Estados Unidos.

7. En un principio le llamaron Michael, pero su padre decidió cambiarle el nombre a Martin por Martin Lutero.

8. Murió asesinado de un tiro en la cabeza por un francotirador mientras saludaba a sus seguidores desde el balcón del motel Lorraine en Memphis en 1968.

9. Cuando tenía seis años, sus amigos blancos le explicaron que no podían jugar con él por su tono de piel.

10. Se graduó en Sociología y se doctoró en Teología sistemática.

11. Su mujer era otra gran activista, Coretta Scott, con la cual tuvo 4 hijos.

As you honor my father today, please remember and honor my mother, as well. She was the architect of the King Legacy and founder of @TheKingCenter, which she founded two months after Daddy died. Without #CorettaScottKing, there would be no #MLKDay. #MLK50Forward#MLKpic.twitter.com/qhwSnX9Qmh