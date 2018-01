Acude a hacerse una foto familiar y la fotógrafa le devuelve una imagen (que ya es viral) que hace bueno al Ecce Hommo

¡Qué tiemble el Ecce Homo! Ni la ya mítica 'obra de arte' que perpetró la señora Cecilia en la localidad zaragozana de Borja es capaz de superar la foto familiar que ha compartido en Facebook Pam Dave, unas mujer que acudió a una fotógrafa profesional y que tras ver el resultado de su trabajo no le quedó más que soltar la mayor de sus carcajadas y hacerla pública en la red social.

"Esto no es una broma", repite en varias ocasiones Dave en una entrada en Facebook que en apenas dos días tiene más de 375.000 compartidos.

Según Dave, ella pagó a una supuesta fotógrafa profesional para tener un recuerdo inolvidable... y vaya si lo tuvo. Las sombras —y una muy deficiente formación en retoque fotográfico— jugaron una mala pasada a la fotógrafa, que... bueno, entregó esto que puedes ver a continuación. No sabemos muy bien cómo calificarlo:

Bien. Esto no es una broma. Hemos pagado a una fotógrafa, que decía ser un profesional, 250 dólares por una foto de familia. Por favor, mira estas fotos REALES que nos entregó... mira estas fotos de verdad que nos entregó.... decía que las sombras eran realmente muy malas en el hermoso, claro y soleado día y que su profesor nunca le enseñó a retocar fotos. Siéntete libre de compartir 😂😂😂 literalmente no me he reído tanto en años!!!!! No puedes inventarte estas cosas.... otra vez, esto no es una broma - producto final