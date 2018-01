"¿De dónde eres?" y "안녕하세요", o la abismal distancia entre el respeto a la diversidad de Trump y Obama

Trump se dirige a la analista: "¿De dónde eres?". "De Nueva York", contesta ella. La respuesta no satisface al presidente y vuelve a preguntárselo. Ella precisa que es de Manhattan. Trump insiste y le pregunta de dónde es "su gente". Ella explica que sus padres son coreanos. Entonces Trump se dirige a un asesor presente en la sala y le sugiere que "la guapa señorita coreana" debería ser destinada a participar en las negociaciones con Corea del Norte.

Así culminó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una reunión el pasado otoño con los servicios de inteligencia para abordar la situación de una familia retenida en Pakistán, según el medio digital estadounidense Vox. Era la primera reunión con el presidente para la analista, experta en casos de rehenes. Según Vox, que cita las declaraciones de sendos testigos anónimos, esta conversación demuestra que Trump cree que la etnia de una persona debe condicionar su carrera.

La anécdota ha sido comentada en Twitter por un exayudante de la Casa Blanca llamado Gary Lee, que trabajó allí durante la presidencia de Obama, en un hilo que se ha vuelto viral. Lee, también de ascendencia coreana, nunca había tuiteado hasta hace un par de días, pero decidió hacerlo por primera vez para contraponer la actitud de Trump con una experiencia radicalmente distinta que él tuvo con Obama.

Lee explica que abandonó su empleo en la Casa Blanca en 2011 porque le concedieron una beca Fullbright en Corea del Sur. "El presidente Obama se enteró de que me marchaba para aprender más sobre la cultura y la lengua de mis padres", explica en su hilo. "En mi último día fui al Despacho Oval y el presidente me saludó diciendo "안녕하세요". En el tuit, adjunta la foto de ese momento, que refleja su emoción mientras estrecha la mano de Obama.

4. On my last day, I went into the Oval Office and POTUS greeted me by saying, "안녕하세요". Hello, in Korean. I'm lucky bc @PeteSouza captured that exact moment. pic.twitter.com/sKl5ie0DLM

Los diferentes tuits del hilo han recibido cientos de miles de retuits. Tras repasar su historia personal y la de su familia, Lee concluye con una reflexión: "Qué increíble y hermosa nación de inmigrantes somos". Y añade una cita de Martin Luther King: "La oscuridad no puede expulsar a la oscuridad, solo la luz puede hacer eso. El odio no puede expulsar el odio, solo el amor puede hacer eso".

14. Happy Korean-American Day and MLK weekend. As Dr. King said, "Darkness cannot drive out darkness; only light can do that. Hate cannot drive out hate; only love can do that." -end-