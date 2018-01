Dos septuagenarios en 'First Dates' se insultan a la cara al terminar la cita

Dos septuagenarios han ido a First Dates pero, a juzgar por su actitud, no a encontrar el amor.

Manuel (70) y Manuela (71) han hecho todo lo posible para no tener una cita agradable y han acabado insultándose a la cara a la hora de rechazar una segunda cita, a pesar de empezar la noche bailando samba por el comedor.

Manuela ha empezado a cargar bien pronto: "Me pareció muy mal lo que me dijo de que había tenido muchos rollos antes de venir a la cita, y le veo muy tristón. Yo soy muy alegre, y al poco de empezar hablar con él ya me sentía deprimida. Es un poco pesadito".

A Manuel tampoco se lo veía lleno de gozo, pero lo peor ha llegado cuando se han tenido que pronunciar sobre si querían una segunda cita. "No quiero una segunda cita contigo porque eres muy mayor", ha soltado él, a pesar de que se llevan sólo un año.

"Pues usted es un roñoso, porque lo mínimo que tiene que hacer un caballero en una primera cita es pagar la cena", ha contraatacado ella, algo que ha sentado fatal entre el público. Manuel, impertérrito, ha contestado: "No te he pagado la cena porque me has caído mal".

Manuela, efectivamente, ha caído fatal entre los fans del programa por querer que le pagaran la velada después de quedar patente que ambos se llevaban a matar.

A las penas puñaladas ... eres un poco mucho rata, y tu vieja #FirstDates534pic.twitter.com/TQ7YX9OM45 — Sebas Maspons (@MaspiTV) 15 de enero de 2018

#FirstDates534 "No tendría una segunda cita porque tienes muchos años"...."Usted ha sido un poco roña"...."Y tú eres muy mayor"..."Usted no va conmigo para nada".... Lo de los amores más reñidos son los más queridos es una gilipollez...😂😂 — Fernando Abrantes (@fer2365) 15 de enero de 2018

no puede caer mas bajo....le pone a caer de un burro, le falta el respeto y pretende que pague la cena el sólo...busca chófer y alguien que la mantenga..vete a la mierda petarda. #FirstDates534 — yusterini&brooks (@j_yusterini) 15 de enero de 2018

#FirstDates534 Me descojono con la cara de Manuela. Manuel le ha echado un par y la ha puesto en su sitio. — FJMR (@FJMR29) 15 de enero de 2018

La Manuela esta es tonta. No le gusta y quiere que le invite a la cena. Valiente cara tiene la tiparraca esta #FirstDates534 — Roberto ن (@Robehurtado) 15 de enero de 2018

#firstdates534 Manuela y Manuel = Alien vs Predator — Fran Torné Quer (@FranTornQuer) 15 de enero de 2018

En honor a la verdad. El viejo dá mucha grima #FirstDates534 — Christóbal Grey 🇪🇸 (@gamorcris) 15 de enero de 2018

Por qué te voy a pagar la cena si no nos hemos caído bien?

Bravo Manuel! Tú me representas!#FirstDates534 — Tomás Canorea (@tomascanorea) 15 de enero de 2018

Qué ganas tengo de llegar a la tercera edad para que me la sople todo y no filtrar lo que digo rollo Manuela.

#FirstDates534 — Bárbara (@Babsmadrid) 15 de enero de 2018

Q pastillas tomas? Eso es como con 20 estudias o trabajas? 😂😂 #FirstDates534 — Juanillo (@Juan249) 15 de enero de 2018

Pero algo sí tenían en común...