El extendido bulo sobre Zara que no te debes creer si te llega a WhastApp

El último bulo que más se ha extendido por WhatsApp tiene que ver la tienda de ropa Zara. Puede que te haya llegado un mensaje a tu móvil en el que supuestamente la marca regalaría una tarjeta de 500 euros por contestar a unas preguntas y compartirlo con el resto de tus contactos.

Según ha narrado la web Maldito Buloesto es mentira y la empresa que está detrás de los mensajes tiene el domicilio en las Islas Seychelles . Esta práctica suele ser habitual en algunas estafas a través de la red y sirven para robar los datos a los usuarios.

Ha sido la propia cuenta oficial de la marca la que ha desmentido la información en numerosas ocasiones.

NO. @ZARA no está regalando tarjetas descuento de 500€ por contestar preguntas y compartir con tus contactos de Whatsapp.



No distribuyen códigos o cupones: lo han desmentido en otras ocasiones similares.



Más bulos en https://t.co/lJOOclmXZcpic.twitter.com/wmQAJQDqpV