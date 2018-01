Que Kim Kardashian tenga cierta fijación con las marcas de moda no puede sorprender a nadie. Pero la celebrity ha revelado este lunes en Snapchat un detalle que ha dejado sin palabras incluso al más experto en su trayectoria.

Kardashian ha hecho una publicación en la que se han visto unos cubos de basura. A nadie ha pasado desapercibido que los cubos eran, o estaban vestidos, de Louis Vuitton, una de las marcas más exclusivas del mundo.

Why are Kim Kardashian's trash cans dressed better than I am??? pic.twitter.com/b9zJio7i2u — Caiti B (@CAIT_on_me) 11 de enero de 2018

¿Por qué los cubos de basura de Kim Kardashian van mejor vestidos que yo?

El comentario de esta usuaria, estupefacta por el atuendo de los cubos, no ha sido el único:

When I say I'm trash, I mean Kim Kardashian's kind of trash pic.twitter.com/25Xg15F7hd — Erin (@ErintakesitEasy) 11 de enero de 2018

Cuando digo que soy basura, me refiero al tipo de basura de Kim Kardashian.

I aspire to be as extra as @KimKardashian and her Louis Vuitton garbage cans pic.twitter.com/zqaXceU1kA — Claudi B (@claudslowski) 11 de enero de 2018

Aspiro a ser tan extra como Kim Kardashian y sus cubos de basura Louis Vuitton.

Todos los comentarios han asumido que los cubos pertenecen a la casa de la modelo, pero esa circunstancia no está clara.