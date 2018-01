La comentada foto del menú de cumpleaños de Mamen Mendizábal

Mamen Mendizábal ha cumplido este lunes 42 años. La presentadora de Más Vale Tarde ha revelado en Instagram que era su cumpleaños y ha compartido un estimulante mensaje: "Si mi cumple arranca así no puede acabar mal".

Esas palabras estaban acompañadas de una foto en la que se veía el desayuno con el que ha empezado su día: café, zumo, tortitas, plátano y fresas, queso, pechuga de pavo, sirope de agave...

Una publicación compartida de Mamen Mendizabal (@mamenmendi) el Ene 15, 2018 at 2:00 PST

La cotidiana imagen, y el anuncio de su cumpleaños, ha generado más de dos centenares de comentarios entre sus seguidores:

Felicidades Mamen, sigues igual de joven que hace 10 y no me extraña cuidándote asi de bien. Que pases buen día.

No hay nada mejor que la fruta cortadita.. i mean it! FELICIDADES, jefa! Que cumplas muchos más 😘

