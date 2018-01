La estrella de los Juegos Olímpicos de Río 2016, la gimnasta estadounidense Simone Biles, ha denunciado que ha sufrido abusos sexuales por parte del exmédico del equipo de su país, Larry Nassar.

Nassar está sentenciado a 60 años de prisión por tener imágenes de pornografía infantil en su ordenador.

"Yo también soy una de las muchas supervivientes que sufrieron abusos sexuales por Larry Nassar", ha escrito Biles, de 20 años, que ganó cuatro oros y un bronce en Río 2016, en Twitter.

"La mayoría de ustedes me conocen como una chica feliz, risueña y enérgica. Pero últimamente me he sentido rota y, cuanto más intento apagar la voz en mi cabeza, más fuerte grita. Ya no tengo miedo de contar mi historia", ha añadido.

"No es normal recibir un tratamiento de un médico de confianza y referirse a él de forma horrible como el tratamiento 'especial", escribe Biles. "Este comportamiento es inaceptable, desagradable y abusivo, especialmente viniendo de alguien en quien me dijeron que confiara", detalla la gimnasta.

"Durante demasiado tiempo me he preguntado a mí misma: '¿Fui demasiado ingenua? ¿Fue culpa mía?' Ahora sé la respuesta a esas preguntas. No. No, no fue culpa mía. No, no voy a cargar con la culpa de Larry Nassar, la USAG y otros", denuncia Biles.

"Es tremendamente difícil revivir estas experiencias y me rompe el corazón aún más pensar que, mientras trabajo hacia mi sueño de competir en Tokio 2020, tendré que regresar continuamente al mismo centro de entrenamiento donde abusaron de mí", explica.

TRES COMPAÑERAS TAMBIÉN LO HAN DENUNCIADO

Tres exgimnastas olímpicas estadounidenses han acusado a Nassar de abusos sexuales, entre ellas Gabby Douglas, que ganó el oro con Biles en la prueba por equipos en Río 2016. También figuran McKayla Maroney y Aly Raisman, que fue la primera que lo denunció.

La jueza federal Janet T. Neff impuso el pasado 7 de diciembre a Larry Nassar la pena máxima por los tres cargos de pornografía infantil que pesaban en su contra, en base al grave peligro y amenaza que supone para los niños.

La condena se convierte en una cadena perpetua para el médico de 54 años, que tiene pendiente otros 10 cargos criminales en su contra, de los que ya se declaró culpable en noviembre, cuando admitió ante un tribunal que el proceso médico que realizaba no era legítimo.