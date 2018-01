Este lunes se cumplen 89 años del nacimiento de Martin Luther King. Los homenajes al padre de los Derechos Civiles en Estados Unidos han sido múltiples en casi todos los rincones del planeta, pero su hija se ha salido de lo habitual con un mensaje en Twitter.

Berrnice King ha utilizado Twitter para pedir a todos aquellos que hoy honran a su padre que rindan "tributo también a mi madre. Ella fue la arquitecta del Legado King y la fundadora del Centro King, sólo dos meses después de la muerte de papá".

"Sin Coretta Scott King", añade la hija pequeña del matrimonio, "no habría día de Martin Luther King".

As you honor my father today, please remember and honor my mother, as well. She was the architect of the King Legacy and founder of @TheKingCenter, which she founded two months after Daddy died. Without #CorettaScottKing, there would be no #MLKDay. #MLK50Forward#MLKpic.twitter.com/qhwSnX9Qmh