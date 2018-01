Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche suelen mostrar sin complejos su amor por redes sociales. La pareja usa Instagram para enseñar a sus seguidores la pasión con la que viven su relación.

En ocasiones, ese amor salta a Twitter, donde el último mensaje de Dabiz Muñoz ha propiciado una respuesta inesperada de Cristina Pedroche.

"Llevo años preguntándome si me gusta más comer o cocinar. Me hice cocinero porque con 12 años amaba comer y probar cosas nuevas. Mi vida es cocinar, pero amo comer", aseguraba el chef, ganador de dos estrellas Michelín.

"Llevo años preguntándome si me gusta más comer o cocinar. Me hice cocinero porque con 12 años amaba comer y probar cosas nuevas. Mi vida es cocinar, pero amo comer", aseguró el chef.

Llevo años preguntándome si me gusta más comer o cocinar. Me hice cocinero porque con 12 años amaba comer y probar cosas nuevas. Mi vida es cocinar, pero amo comer ❌⭕️🐽⚡️ — Dabizdiverxo (@Dabizdiverxo) 14 de enero de 2018

Lo que no esperaba era la respuesta de su mujer: "No, tu vida soy yo, no te flipes".

No, tu vida soy yo, no te flipes 😍 — Cristina Pedroche (@CristiPedroche) 14 de enero de 2018

A lo que Muñoz ha respondido:

Una respuesta que ha valido para que muchos tuiteros hagan comentarios al respecto.

Ni tweetear tranquilo se puede ya... — Juan Carneros (@juancarneros) 14 de enero de 2018

Ajajajajajaja — Dabizdiverxo (@Dabizdiverxo) 14 de enero de 2018

Eres una pesada Pedroche — Aritz Víctor (@Vikeine) 14 de enero de 2018

@CristiPedroche que pronto se viene a arriba, no? — carlos martorell (@carlosmarcam) 15 de enero de 2018

Jajajaaa que buena respuesta, snfa que no😁😋😘 — Antonio Molina (@lamillaverde4) 14 de enero de 2018

Sois el Top 👏🏻 — Massimiliano (@massytarifa) 14 de enero de 2018