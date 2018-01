Trump afirma ahora que "no es racista" e insiste en que no usó la expresión "países de mierda"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este domingo que "no es racista", insistiendo en que no utilizó la expresión "países de mierda" para referirse a Haití y los países africanos.

"No soy racista. Soy la persona menos racista a la que hayáis entrevistado, eso seguro", ha manifestado en declaraciones a un club de golf para reunirse con Kevin McCarthy, líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes.

"¿Habéis visto lo que han dicho varios senadores que estaban en la sala sobre mis comentarios? No fueron realizados", ha señalado, en referencia a las declaraciones de dos senadores republicanos que han negado que Trump usara la citada expresión.

El senador David Perdue ha dicho que el mandatario "no usó esa palabra", acusando al demócrata Richard J. Durbin de "malinterpretar" las declaraciones de Trump, según ha informado el diario local The New York Times.

Poco después, el senador republicano Tom Cotton se ha unido a Perdue, manifestando que "tampoco oyó esa palabra". "No estaba sentado más lejos de Trump que Durbin", ha indicado, en una entrevista a la cadena de televisión ABC.

Por otra parte, Trump ha dicho no creer que los demócratas "quieran lograr un acuerdo" en torno al programa Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés).

"Creo que hablan del DACA pero no quieren ayudar a las personas (beneficiarias) del DACA", ha apuntado, resaltando que "hay muchos escollos, pero son todos escollos demócratas".

"NO QUIEREN SEGURIDAD EN LA FRONTERA"

"No quieren seguridad en la frontera, y hay gente entrando. No quieren seguridad en la frontera, no quieren parar las drogas. Quieren quitar dinero del Ejército, lo que no haremos", ha argumentado.

En este sentido, ha expresado su deseo de que no se produzca un cierre del Gobierno debido a la falta de acuerdo en torno al DACA, explicando que "el Ejército se resentiría mucho".

Trump ha repetido además sus críticas al diario The Wall Street Journal por "citar mal" unas declaraciones que hizo sobre el líder norcoreano, Kim Jong Un.

El diario informó de que el mandatario dijo en una entrevista que "probablemente" tendría una buena relación con Kim si no estuvieran enfrentados por la escalada militar de Pyongyang, que incluso ha amenazado con atacar territorio norteamericano.

Durante la jornada, Trump ha indicado en Twitter que usó el condicional durante la entrevista, y la Casa Blanca ha publicado parte de la grabación para respaldar esta versión. El citado diario ha publicado igualmente la grabación, manteniendo su versión.

''The Wall Street Journal, como sabéis, lo citó de forma totalmente errónea", ha manifestado Trump, añadiendo que "hay que ver qué ocurre" con las reuniones que están celebrando Corea del Norte y Corea del Sur. "Esperemos que todo vaya bien. Tienen unas buenas conversaciones en marcha (...) PUeden pasar muchas cosas", ha remachado.

