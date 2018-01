Txumari Alfaro, el presentador de Televisión Española que recomendaba beberse la orina, ha vuelto a ser noticia años después por su intervención en un congreso celebrado en Barcelona llamado Un mundo sin cáncer.

El expresentador de La Botiga de la abuela recomienda como tratamiento para el cáncer de mama "no hacer nada".

Para Alfaro la mejor terapia es "tomar conciencia de la enfermedad", lo que provocará que "el pecho mejore" debido a que "tu consciente permite al inconsciente que integre".

"Los médicos te dirán los marcadores tumorales, te van a bajar la medicación, te van a dar menos quimio porque no la vas a necesitar. Quiero incidir en esto para lograr el 100% de curación del cáncer de mama", asegura.

Pere Estupinya, presentador de El cazador de cerebros, es quien ha difundido las imágenes y ha añadido que Alfaro es "un impresentable".

Las reacciones no se han hecho esperar y son muchos los que han cargado contra las palabras de Alfaro. Además, muchos han interpretado sus palabras de otra manera:

No, no y no. Lo que ha dicho no es "ánimo que te curarás" sino "si tomas conciencia no vas a necesitar la quimio". Eso no son falsas esperanzas. Eso no es lo que haría cualquiera. Es una vergüenza.