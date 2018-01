El presentador de Operación Triunfo 2017, Roberto Leal, se ha convertido en una de las grandes sorpresas del programa. Leal ha conseguido dar su sello personal a las galas y su cercanía con los concursantes se nota en la forma en la que estos hablan con él.

Roberto Leal suele publicar un mensaje tras cada gala con un bonito texto con el expulsado. Con Roi no ha sido una excepción y ha demostrado que siente un cariño especial por él. El Saponchosiempre estaba dispuesto a la broma y era uno de los grandes aliados de Leal durante las galas, algo que el presentador agradeció.

"Y este día tenía que llegar, querido Roi. Se nos va contigo la alegría de la Academia, las bromas a tus compañeros, los sustos a Amaia, el curso acelerado de galego, las improvisaciones a la guitarra, los bailes en plató, el inventar para reír y, a veces también, el reír por no llorar. Como te he dicho, eres un gran tipo. Gracias por regalarnos tantos grandes momentos en esta edición de Operación Triunfo. Gracias por ser tan buen compañero. Con ellos, conmigo, con todos. Cuídate, gallego. Tu familia te espera. Nos vemos muy pronto. Ya te echamos de menos", escribió Leal en Instagram.

Roberto Leal y Roi Méndez durante la gala numero 10 de 'Operación Triunfo'

El mensaje de Leal coincide con el de muchos espectadores de OT, que consideran que Roi era un pilar fundamental dentro de la Academia por su forma de ser. Sus bromas y su buen humor era uno de los grandes alicientes del canal 24 horas de YouTube.

Tras su expulsión, Leal preguntó a Roi qué se llevaba de su paso por el concurso. "Una nueva familia, me llevo un montón de aprendizaje, me llevo saber valorar las cosas y me llevo que los sueños se cumplen siempre" respondió el gallego.

@RobertoLealG : "¿Qué te llevas de 'Operación Triunfo'?"

Roi: "Me llevo una nueva familia, me llevo un montón de aprendizaje, me llevo saber valorar las cosas y me llevo que los sueños se cumplen siempre"

¡GRANDE ROI! 😢👏#OTGala11pic.twitter.com/nBtGlS4M4s — GHVIP_RN (@GHVIP_RN) 16 de enero de 2018

Aquí puedes ver la publicación de Leal. Que lleva en pocas horas más de 20.000 Me gusta y numerosos mensajes que ratifican palabra por palabra lo dicho por el presentador.